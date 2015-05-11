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قاضى مجاس الوزراء يمنع حضور ممثلى الاتحاد الاوروبى

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قاضى مجاس الوزراء يمنع حضور ممثلى الاتحاد الاوروبى قاضى مجاس الوزراء يمنع حضور ممثلى الاتحاد الاوروبى

قرر المستشار محمد ناجى شحاتة، رئيس هيئة محكمة جنايات القاهرة، التى تنظر وقائع اعادة محاكمة 16 متهمًا بالقضية المعروفة اعلاميًا بـ«احدث مجلس الوزراء» منع حضور ممثلى الأتحاد الأوروبى بالجلسة.

ومنعت قوات الأمن المشرفة على تأمين المدخل المؤدى الى قاعة المحكمة، دخول ممثلى الاتحاد الأوربى، مُبلغين أياهم ان ذلك الأمر يأتى طبقًا لقرار من هيئة المحكمة.

والجدير بالذكر المحكمة قضت فبراير الماضى بمعاقبة 229 متهماً «غيابياً» بالسجن المؤبد، الى جانب معاقبة 39 متهماً «احداث» بالسجن لمدة 10 سنوات، الى جانب إلزام المتهمين بدفع غرامة قدرها 17 مليون جنيه متضامنين.

كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب.

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