منحنيات جسمك لافتة مع Body Shaping من كلارنس

Body Shaping Cream

يستهدف الدهون العنيدة، يشدّ البشرة ويعيد تحديد منحنيات الجسم الجميلة

منحنيات محدّدة وخطوط أنيقة...

الجسم المتناغم مرادف للتوازن المثالي بين معالم الأكثر امتلاءً وتلك الأنحف. ومع ذلك، فإنّ المنحنيات الزائدة وحتّى بملليمترات قليلة يمكنها أن تخلّ سريعاً بهذا التوازن الدقيق.

لهذا السبب، ابتكرت كلارنس عام 1974 مستحضر Body Shaping Cream،

وهو عبارة عن كريم تدليك للجسم، مصمّم لتقليص الدهون العنيدة التي تتراكم بالأخصّ في منطقة البطن، الخصر، الوركين، والذراعين، والركبتين، وتؤثّر سلباً في شكل الجسم المتناغم.

اليوم،

وبفضل أحدث الاكتشافات المتعلّقة بالآليات المسؤولة عن تكوّن الدهون العنيدة، تمنح كلارنس كريم الجسم التي يحمل توقيعها، نفحةً جديدة عبر تعزيز تركيبته من خلال إضافة خلاصة نباتية تتمتّع بقدرة استثنائية على نحت معالم الجسم: إنّها زهرة الخشخاش.

Body Shaping Cream

يستهدف الدهون العنيدة، يشدّ البشرة ويعيد تحديد منحنيات الجسم الجميلة

مزاوجة بين الفعالية والمتعة،

يقدّم Body Shaping Cream فوائد ثلاث تتمثّل في نحت وشدّ وتجميل منحنيات الجسم، كما يتميز بقوام ناعم ورقيق مصمّم للتدليك. إنّه كريم مدلّل يسمح للسيّدات بإعادة تحديد معالم الجسم بطريقة معدّة خصيصاً لذلك، والحصول بالتالي على الشكل المنشود.

المتعة

مع كريم Body Shaping Cream،

الرفاه بين يديك

قوام يغمرك بملمس ناعم كالحرير

صمّم قوام كريم Body Shaping Cream الناعم واللطيف خصّيصاً للتدليك، كما أنّه ينساب على البشرة بشكل رائع ليلفّ الجسم بالرفاه. ويمنح هذا الكريم المدلّل، المفعم برائحة زهرية خشبية ناعمة، شعوراً بالانتعاش وملمساً ناعماً غير زيتي أو لزج على البشرة لكي تتمكّني من ارتداء ملابسك بعد وضعه مباشرةً.

بيدك تنحتين معالم جسمك

لتوفير المزيد من المتعة والفوائد الجمالية، طوّرت كلارنس طريقة حصرية للتدليك الذاتي، تستهدف الدهون العنيدة في منحنيات الجسم. فمن خلال بضعة حركات ضاغطة ومنعّمة، بسيطة جدّاً ومصمّمة لكلّ منطقة محدّدة من الجسم، يساعد هذا الكريم على التخلّص من الدهون ومنح كلّ امرأة قواماً رشيقاً بمنحنيات مثالية.

ثقة عالية بجمالك

للمرّة الأولى على الإطلاق، أجرت مختبرات كلارنس دراسة "نوعيّة الحياة" بالتعاون مع خبير علم الأعصاب وعام النفس، أرنو أوبير (مؤسّسة Emospin). وقد هدفت هذه الدراسة إلى تقييم تأثير Body Shaping Cream على شعور السيدات حيال أجسامهن وتأثير ذلك على الدائرة الاجتماعية.

وقد بيّنت هذه الدراسة المميزة أنّه وبعد شهر من استعمال Body Shaping Cream، تحسّنت نظرة المستخدمات إلى أجسامهنّ وثقتهنّ الاجتماعية بشكل ملحوظ.

نظرة المرأة إلى جسمها*

للسيدات نظرة أفضل إلى أجسامهنّ

تشعر السيدات براحة أكبر في أجسامهن

السيدات أكثر سعادة بأجسامهن

الثقة الاجتماعيّة*

تتقبّل السيّدات أنفسهنّ بشكل أفضل

تشعر السيّدات بثقة أكبر

تشعر السيّدات براحة أكبر لدى تواجدهنّ مع أشخاص آخرين

لقد بُرهن أنّ كريم Body Shaping Cream يجعل الحياة أجمل إذ يحسّن رفاه المرأة في كلّ يوم.