تأجيل طعن المتهمين في أحداث عنف «أبراج نايل سيتي»

أجلت دائرة محكمة النقض برئاسة المستشار عبدالمنعم منصور، البوم، الفصل في الطعون المقدمة من 22 متهما في قضية أحداث عنف «أبراج نايل سيتي»، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات جنوب القاهرة، لجلسة 8 يونيو لضم مفردات القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكما ضد المتهمين بتاريخ 29 يناير 2014، عاقبت من خلاله اثنين بالسجن المؤبد، و10 سنوات لـ 7 متهمين، وحبس 22 متهما لمدة 7 سنوات، وبراءة 22 آخرين، لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتي وفرض إتاوات على إدارتها.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، تهم ارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتي، لإتلاف المال العام والخاص والتجمهر وإثارة الشغب والحرق العمدي والشروع في السرقة بالإكراه.

وأسفرت الأحداث التي وقعت في شهر أغسطس عام 2012، عن مصرع مسجل خطر وإصابة 4 من أمن الفندق، و3 آخرين من قوات الشرطة، وإتلاف 15 سيارة.