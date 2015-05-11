«محلب» يبحث زيادة استثمارات شركة فورد الأمريكية

استقبل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم، مدير شركة فورد لصناعة السيارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور وزيري الصناعة والتجارة، والمالية.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن المهندس إبراهيم محلب أكد خلال اللقاء أن رغبة الشركة في زيادة حجم أعمالها بإقامة مصنع في مصر جاء في التوقيت المناسب، خاصة وأن الحكومة لديها خطة تقوم بتنفيذها حاليا للنهوض بصناعة السيارات ونقل التكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال، كما أوضح أن هناك عددا من الحوافز التي يتم تقديمها للمستثمرين في هذا الصدد.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الشركة يمكن لها الاستفادة من الاتفاقات التجارية التي وقعتها مصر كاتفاقية الكوميسا وما تتيحه من مزايا تجارية تفضيلية والوصول إلى أسواق الدول الأعضاء بمميزات تفضيلية.

من جانبه، أكد مدير شركة فورد، مارك فيلدز، أن السوق المصري مهم بالنسبة لهم، نظرًا لكبر حجمه وتوافر العمالة البشرية المدربة به، مضيفا أن الشركة لديها تاريخ ومعرفة كبيرة بالسوق المصري منذ الخمسينات.

وأشار إلى أن الزيارة الحالية تأتي في إطار رغبة الشركة في التعرف على السياسات التصنيعية التي تطبقها الحكومة والحوافز الاستثمارية المقدمة في مجال صناعة السيارات تمهيدا للبدء في إجراءات لإنشاء مصنع لصناعة سيارات فورد الأمريكية وذلك في إطار عملية توسيع نشاطها وتصدير منتجاتها الى الخارج.

وأكد مدير فورد، ثقة الشركة في جهود الحكومة لتوفير الأجواء المناسبة للمستثمرين، واستعدادها للتعاون معها في دعم رؤيتها وسياساتها في مجال تصنيع السيارات والوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج أيضا.

واتفق الجانبان، على قيام وفد موسع من الشركة بزيارة إلى مصر خلال الفترة المقبلة وإجراء مباحثات مع وزارتي الصناعة والمالية للتعرف على الحوافز التصنيعية والضريبية المقدمة لمصنعي السيارات وتبادل الرؤى في هذا الإطار والتوصل إلى اتفاق يتيح لها مزيدا من التوسع في السوق المصري.