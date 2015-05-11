أخبار عاجلة

ستاد مصر: أراء الجماهير عن شكل المنافسة على الدورى -
حكمة نسيان النبى فى الصلاة - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت -
مكتب تموين حوش عيسى "آيل للسقوط" فوق رؤوس طالبي الدعم -
سفير كوريا الشمالية في روسيا: سنرد على أي استفزاز أمريكي "دون رحمة" -
«أليجري» يتمسك بالسيدة العجوز: باق لموسم آخر -
شوف الصفات البشرية في رسول الله واعرف إنك فيك من نبيك كتير - لعلهم يفقهون -
مؤتمر الكنيسة الكاثوليكية لإعلان ترتيبات زيارة بابا الفاتيكان -
المصرية للاتصالات ترفع الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين إلى 3 آلاف جنيه -
السيسي يلتقي صاحب مشروع تصنيف «الإخوان» إرهابية في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أهالى أسرى غزة يزورون ذويهم فى سجن "إيشل" الإسرائيلى

Google+ Print
أهالى أسرى غزة يزورون ذويهم فى سجن "إيشل" الإسرائيلى أهالى أسرى غزة يزورون ذويهم فى سجن "إيشل" الإسرائيلى
سمحت سلطات الاحتلال الاسرائيلى اليوم الاثنين للعشرات من ذوى أسرى قطاع غزة بزيارة أبنائهم فى سجن "إيشل" الصحراوى (جنوب إسرائيل).

وقالت الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر سهير زقوت فى تصريح صحفى إن 20 من ذوى الأسرى بينهم 6 أطفال توجهوا عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع صباح اليوم لزيارة 9 أسرى فى سجن "إيشل".

ويقوم أهالى أسرى غزة بزيارة ذويهم فى السجون الاسرائيلية يوم الاثنين من كل أسبوع بتنسيق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتتزامن الزيارة مع اعتصام أسبوعى دائم يقيمه أهالى الأسرى أمام مقر اللجنة بغزة للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم.

ويقبع فى سجون الاحتلال الاسرائيلى نحو 6500 معتقل فلسطيني، بينهم حوالى 400 من قطاع غزة، اغلبهم من القدامى وأصحاب الأحكام العالية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365