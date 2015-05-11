أهالى أسرى غزة يزورون ذويهم فى سجن "إيشل" الإسرائيلى

سمحت سلطات الاحتلال الاسرائيلى اليوم الاثنين للعشرات من ذوى أسرى قطاع غزة بزيارة أبنائهم فى سجن "إيشل" الصحراوى (جنوب إسرائيل).

وقالت الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر سهير زقوت فى تصريح صحفى إن 20 من ذوى الأسرى بينهم 6 أطفال توجهوا عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع صباح اليوم لزيارة 9 أسرى فى سجن "إيشل".

ويقوم أهالى أسرى غزة بزيارة ذويهم فى السجون الاسرائيلية يوم الاثنين من كل أسبوع بتنسيق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتتزامن الزيارة مع اعتصام أسبوعى دائم يقيمه أهالى الأسرى أمام مقر اللجنة بغزة للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم.

ويقبع فى سجون الاحتلال الاسرائيلى نحو 6500 معتقل فلسطيني، بينهم حوالى 400 من قطاع غزة، اغلبهم من القدامى وأصحاب الأحكام العالية.

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