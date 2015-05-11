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طائرات التحالف تقصف مواقع للحوثيين وصالح فى تعز باليمن

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طائرات التحالف تقصف مواقع للحوثيين وصالح فى تعز باليمن طائرات التحالف تقصف مواقع للحوثيين وصالح فى تعز باليمن
قصفت طائرات دول التحالف العربى صباح اليوم الإثنين مناطق متفرقة فى محافظة تعز جنوب غربى اليمن تتمركز فيها عناصر جماعة الحوثيين وقوات عسكرية موالية للرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى فى صفوفهم - حسب موقع "مندب برس" اليمنى.

وذكر شهود عيان للموقع أن القصف استهدف مبنى الأمن السياسى ومبنى البحث الجنائى وقلعة القاهرة التاريخية التى اتخذها الحوثيون مقرا لهم وموقعا للدفاع الجوى فى مدينة النور ومواقع عسكرية أخرى بحى الروضة.

و قصفت طائرات التحالف العربى مواقع عسكرية فى العاصمة اليمنية صنعاء.

واستهدفت الطائرات معسكر ألوية الصواريخ فى منطقة فج عطان بالعاصمة ، والذى قصفته أكثر من مرة منذ بدء عمليات "عاصفة الحزم" فى 26 مارس الماضى.

وسمع دوى انفجارين كبيرين فى العاصمة أعقبه انفجار ثالث بعد نصف الساعة ، مما أثار حالة من الفزع بين السكان الذين كانوا قد عادوا الى منازلهم بعد القصف العنيف الذى تعرض له المعسكر قبل أسابيع.
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