قوات الاحتلال الإسرائيلى تتوغل بشكل محدود شرق غزة

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلى المتمركزة على الشريط الحدودى صباح اليوم الاثنين بشكل محدود شرق مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية إن 5 جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت لمسافة محدودة شرق حى الشجاعية بغزة وقامت بأعمال تجريف فى المكان.

كما أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة عند الحدود الشرقية لقطاع غزة نيران أسلحتها الرشاشة تجاه ممتلكات المواطنين شرق دير البلح (وسط القطاع) وبلدة القرارة الواقعة شرق مدينة خان يونس (جنوبا) دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلى إطلاق النار بشكل يومى تجاه المزارعين فى أراضيهم والصيادين قبالة سواحل غزة، كما تقوم بعمليات توغل فى مناطق متفرقة من قطاع غزة.

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