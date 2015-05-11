أخبار عاجلة

ستاد مصر: أراء الجماهير عن شكل المنافسة على الدورى -
حكمة نسيان النبى فى الصلاة - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت -
مكتب تموين حوش عيسى "آيل للسقوط" فوق رؤوس طالبي الدعم -
سفير كوريا الشمالية في روسيا: سنرد على أي استفزاز أمريكي "دون رحمة" -
«أليجري» يتمسك بالسيدة العجوز: باق لموسم آخر -
شوف الصفات البشرية في رسول الله واعرف إنك فيك من نبيك كتير - لعلهم يفقهون -
مؤتمر الكنيسة الكاثوليكية لإعلان ترتيبات زيارة بابا الفاتيكان -
المصرية للاتصالات ترفع الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين إلى 3 آلاف جنيه -
السيسي يلتقي صاحب مشروع تصنيف «الإخوان» إرهابية في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

قوات الاحتلال الإسرائيلى تتوغل بشكل محدود شرق غزة

Google+ Print
قوات الاحتلال الإسرائيلى تتوغل بشكل محدود شرق غزة قوات الاحتلال الإسرائيلى تتوغل بشكل محدود شرق غزة
توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلى المتمركزة على الشريط الحدودى صباح اليوم الاثنين بشكل محدود شرق مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية إن 5 جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت لمسافة محدودة شرق حى الشجاعية بغزة وقامت بأعمال تجريف فى المكان.

كما أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة عند الحدود الشرقية لقطاع غزة نيران أسلحتها الرشاشة تجاه ممتلكات المواطنين شرق دير البلح (وسط القطاع) وبلدة القرارة الواقعة شرق مدينة خان يونس (جنوبا) دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلى إطلاق النار بشكل يومى تجاه المزارعين فى أراضيهم والصيادين قبالة سواحل غزة، كما تقوم بعمليات توغل فى مناطق متفرقة من قطاع غزة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365