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إيران تتهم السعودية بالسعى لعرقلة الاتفاق النووى

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إيران تتهم السعودية بالسعى لعرقلة الاتفاق النووى إيران تتهم السعودية بالسعى لعرقلة الاتفاق النووى
اتهمت إيران بالسعى إلى عرقلة الوصول إلى اتفاق نووى، ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" عن نائب وزير الخارجية الإيرانى عباس عراقجى، قوله اليوم الاثنين إن السعودية تسعى إلى الحيلولة دون التوصل إلى اتفاق نووى بجانب الكونجرس الأمريكى وإسرائيل.

وتسعى إيران والدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن وألمانيا إلى التفاوض حول نص اتفاق نووى بحلول نهاية يونيو المقبل، لإنهاء النزاع النووى المستمر منذ 12 عاما.

ويسعى الغرب إلى ضمان عدم تصنيع إيران قنبلة نووية تحت غطاء أبحاث مدنية، وتطالب إيران فى المقابل بإلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

ويعتبر عراقجى الخطة الزمنية الموضوعة للتوصل إلى نص لاتفاق نووى بحلول نهاية يونيو المقبل واقعية رغم الاختلافات والقصور القائم، موضحا أن ترجمة النصوص القانونية الحساسة من الإنجليزية إلى الفارسية من أكثر الأمور استهلاكا للوقت حاليا.

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