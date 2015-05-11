2251 طالبا وطالبة يؤدون أمتحانات الشهادة الابتدائية بجنوب سيناء

أدى صباح اليوم امتحانات الشهادة الابتدائية بمحافظة جنوب سيناء، حيث أدى 2251 طالبا وطالبة الامتحان بمدارس المحافظة بمختلف إداراتها السبع؛ منهم 1964 بالمدارس الحكومية و144 بمدارس اللغات و101 بالمدارس الخاصة، بالإضافة إلى 29 بمدارس الفصل الواحد و13 منزلا.

وتفقد اللواء محمود عيسى، السكرتير العام للمحافظة نائبا عن المحافظ، يرافقه سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم، وفوزى همام رئيس مدينة طور سيناء، وعلى حسن مدير إدارة طور سيناء التعليمية، تفقد لجان مدارس الزعيم السادات والزهور الابتدائية.

وقال السكرتير العام، إن الطلاب يؤدون الامتحان فى هدوء وراحة، وإن الامتحان فى مستواهم، وإن الأسئلة جاءت من المنهج المقرر، فيما قال سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن المديرية استعدت للامتحانات بعد توقيع بروتوكول التعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة، حيث تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمديرية بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتلقى أى شكاوى تخص سير الامتحانات، مؤكدا أن الامتحان جاء من المنهج المقرر وأنه ليست هناك صعوبة فى أسئلة الامتحانات مع بداية أول يوم وأنه تم توفير سبل الراحة للطلاب.