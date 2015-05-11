وصول 7427 طن بضائع و6 آلاف طن بوتجاز لموانئ السويس

تشارك موانئ البحر الأحمر اليوم بمؤتمر مصر الأول للفحم تحت عنوان "الاستخدام الآمن للفحم كطاقة بديلة ودوره فى دعم الاقتصاد المصرى" بحضور اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس الهيئة والمهندس كمال القزاز مدير إدارة حماية البيئة البحرية بالهيئة وذلك تحت رعاية وزير البيئة ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير الاستثمار ووزير النقل ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

حيث يستعرض أبو سنة دور موانئ البحر الأحمر فى استقبال مختلف أنواع مصادر الطاقة من غاز طبيعى وفحم وبوتاجاز ومشتقات بترولية مختلفة عبر موانى الأدبية والسخنة والزيتيات.

وتم تجهيز ميناء السخنة لاستقبال سفينة التغييز العملاقة أوائل شهر إبريل الماضى كما تم استقبال شحنتين من الغاز الطبيعى بمقدار 306 آلاف وم55 متر مكعب من الغاز بخلاف 36732 طن غاز واردة على متن السفينة.

كما استقبل ميناء الأدبية العديد من شحنات الفحم طبقا للاشتراطات البيئية وتحت إشراف لجنة من البيئة خلال الفترة الماضية وتم عقد خمس جلسات تشاورية للشركات العاملة بتداول وتخزين الفحم بقاعة اجتماعات الهيئة للمجتمع المدنى والمحلى وبحضور ممثلى البيئة ولجنة البيئة بمحافظة السويس والجهات الأمنية والعاملة بموانئ الهيئة حتى يتم أخذ المحاذير فى الاعتبار والإجابة والاستجابة لكافة متطلبات المجتمع والأنشطة فى إجراءات تداول أمن للفحم فى الموانئ.

وتم عقد اجتماع تنسيقى مع الشركات المتقدمة بطلبات لتداول وتخزين الفحم بموانئ الهيئة عقب صدور اشتراطات تداول الفحم من رئاسة مجلس الوزراء لتطبيق الاشتراطات الخاصة بأعمال التداول والتخزين داخل الموانئ.

حيث يستعد ميناء الزيتيات اليوم لاستقبال السفينة مصر جاز وعلى متنها 6 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

ويستقبل ميناء الأدبية اليوم السفينة درب الخير وعلى متنها 4427 طن ألواح جبسية قادمة من ينبع والسفينة اطلانتيك وعلى متنها 3 آلاف طن ميثانول معبأ قادمة من سوريا.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة نما اكسبريس وعلى متنها 59 شاحنة و11 راكبا والسفينة الحرية وعلى متنها 2 شاحنة و2 راكب والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 91 شاحنة و91 راكبا كما تغادر العبارة مسرة وعلى متنها 407 ركاب و6 سيارات و7 شاحنات.

ويستقبل ميناء نويبع اليوم العبارة ايلة وعلى متنها 208 ركاب و12 شاحنة و1 سيارة والسفينة سينا وعلى متنها 94 شاحنة و77 راكبا كما يغادر الميناء السفينة سينا وعلى متنها 33 راكبا و32 شاحنة.

يشهد ميناء شرم الشيخ اليوم رحلتى مغادرة ووصول السفينة نيوتاليس وعلى متنها 153 سائحا إلى ومن الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية وممارسة رياضة الغوص.

كما شهد الميناء بالأمس مغادرة ووصول السفينة نيوتاليس وعلى متنها 113 سائحا وغادر اليخت ويرل ويند وعلى متنه 17 سائحا واليخت مسترال وعلى متنه 17 سائحا متجهين من الغردقة.

واستقبل ميناء نويبع بالأمس العبارة ايلة وعلى متنها 336 راكبا منهم 172 معتمر و4 باص عمرة و1 سيارة والسفينة سينا وعلى متنها 171 راكبا منهم 118 معتمرا و3 باص عمرة و9 براد و27 تريلا كما غادر الميناء العبارة ايلة وعلى متنها 338 راكبا و8 تريلا و2 سيارة والسفينة سينا وعلى متنها 90 راكبا و55 براد و29 تريلا.

شهد ميناء سفاجا بالأمس استقبال السفينة دورينى وعلى متنها 29956 طن ألومنيوم قادمة من أمريكا والعبارة القاهرة وعلى متنها 50 شاحنة و497 راكبا كما غادر الميناء السفينة السياحية نوتيكا وعلى متنها 488 سائحا من مختلف الجنسيات متجهة إلى العقبة والسفينة فولجا وعلى متنها 16400 طن كوارتز متجهة إلى النرويج والعبارة القاهرة وعلى متنها 652 راكبا و20 سيارة و2 شاحنة والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 52 شاحنة و11 راكبا والسفينة الحرية وعلى متنها 87 شاحنة و11 راكبا.