وزيرة السكان تترأس اجتماع المجلس الإقليمى بمشاركة محافظ سوهاج

ترأست الدكتورة هالة يوسف، وزيرة الدولة للسكان، اجتماع المجلس الإقليمى للسكان، بمشاركة الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، وعدد من وكلاء الوزارة أعضاء المجلس.

بدأ الاجتماع بعرض الخطة الاستراتيجية السكانية 2015/2030، وإنجازات المحافظة فى مجال السكان وتنظيم الأسرة وتصور الجهات التنفيذية بالدور الذى سيقومون به خلال العام القادم 2015 /2016، بالإضافة إلى متابعة تجربة الوزارة من أجل تحسين الخصائص السكانية، ورفع الوعى السكانى بالمحافظات الأكثر احتياجا فيما يرتبط بالقضايا السكانية.

وعلى جانب آخر من المقرر أن تبدأ الوزيرة جولتها بالمحافظة بزيارة قرية روافع القصير وزيارات منزلية للأسر، وتعقد لقاء بشباب القرية من الجنسين، لرفع الوعى لديهم نحو القضايا السكانية وتفعيل دورهم فى المجتمع وتعزيز روح المواطنة والانتماء وكيفية الاستفادة المثلى من طاقاتهم وابتكار حلول للقضاء على سلبيات الوعى الإنجابى لدى المواطنين بعدها تغادر الوزيرة إلى محافظة الأقصر.