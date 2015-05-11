موجة من الطقس السيئ تجتاح المنوفية والمحافظ يعلن الطوارئ

شهدت اليوم، محافظة المنوفية موجة من الطقس السيئ، فى جميع مراكز المحافظة، حيث سقطت أمطار غزيرة، وهو ما تسبب فى ارتباك، وشلل فى حركة المرور وخلو الشوارع من المارة، بسبب تدهور منظومة صرف مياه الأمطار والتى تظهر كل عام بشكل.

من جانبه أكد الدكتور هشام عبد الباسط يونس محافظ المنوفية، أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع المدن تحسبا لحدوث سيول.

وأضاف أنه تم تشكيل غرف عمليات بكافة مدن المحافظة وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، مشيرا إلى أنه تم التنبيه على رؤساء المدن كتابة تقارير بصفة مستمرة ومتابعة الموقف أولا بأول ووضع كافة الإمكانيات والمعدات الثقيلة فى كامل استعداداتها لإزالات الأمطار فى حالة سقوطها.