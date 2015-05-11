سماع دوى محدث صوت أمام مجمع محاكم الإسماعيلية

سمع دوى انفجار أمام مجمع محاكم الإسماعيلية نتيجة انفجار محدث صوت صباح يوم الاثنين على الرصيف المقابل للمجمع.

قال شاهد من موظفى مجمع المحاكم، إنه سمع دوى الانفجار قبل أن تدوى أبواق سيارات الشرطة وتحرك قوة تأمين المجمع لمعرفة مصدر الصوت.

وأوضح مصدر أمنى أن كردونا أمنيا فرض فى محيط المجمع لتمشيط المنطقة للبحث عن أجسام غريبة أخرى".

وأغلقت الشرطة طريق شارع شبين الكوم أمام مجمع المحاكم، مما تسبب فى تكدس مرورى فى شارع العشرينى ومنطقة مجمع مواقف سيارات الأجرة.

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