«طرق دبي» توفر تذاكر لمتابعة سباق القفال 2015 من على «الفيري»

أعلنت مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات عن توفير تذاكر للراغبين من الجمهور من مختلف شرائح المجتمع في مشاهدة سباق (القفال 2015)، من خلال استخدام وسيلة النقل البحري فيري دبي، وذلك يوم السبت الموافق 23 مايو الجاري. ويعد هذا السباق واحداً من أبرز السباقات السنوية التي تنظم بدعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، صاحب الفكرة ومؤسس السباق عام 1991، وهو سباق تراثي عريق للسفن الشراعية الإماراتية (طول 60 قدما).

وقال الدكتور يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة نحرص في هيئة الطرق والمواصلات على المشاركة في مختلف المبادرات والفعاليات المجتمعية والاقتصادية والرياضية بشكل عام، والمبادرات التراثية بشكل خاص، والتي تعيدنا إلى تراثنا القديم وتعكس مدى اهتمام أجدادنا في منطقة الخليج العربي بالحياة البحرية والغوص وصيد اللؤلؤ.

وأضاف: يأتي اهتمامنا ومشاركتنا في سباق القفال للسنة الثالثة على التوالي، من أجل إحياء وتجديد هذا النوع من السباقات البحرية القديمة التي تُعرّف الأجيال الجديدة بها، خاصة أن هذا السباق يعرفنّا بالسفن الشراعية التي لا يزيد طولها عن 60 قدماً والتي كانت تستخدم في الصيد ونقل البضائع، لا سيما أن السباق يحكي تاريخ الإمارات وحياة أهلها التي ارتبطت بالبحر الذي كان ملاذا آمنا لهم ومصدر الرزق الوفير.

كما وأنه بإمكان الجمهور الراغبين في الاستمتاع بمشاهدة سباق (القفال 2015) للسفن الشراعية من على متن فيري دبي شراء تذاكر الرحلة بالاتصال بالرقمين (050-5875531) و (04-3963135).

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