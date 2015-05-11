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6 أخطار لتناول المشروبات المثلجة أهمها التهاب الأمعاء والحلق

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6 أخطار لتناول المشروبات المثلجة أهمها التهاب الأمعاء والحلق 6 أخطار لتناول المشروبات المثلجة أهمها التهاب الأمعاء والحلق
البعض يدمن المشروبات المثلجة خاصة فى فصل الصيف، سواء غازية أى مليئة بالصودا، أو عادية، وهو ما يسبب الكثير من الأضرار الصحية.

أكدت الدكتورة نيفين رضا، أخصائية الباطنة، أن الإفراط فى تناول المشروبات المثلجة له الكثير من الأضرار وعلى من يدمنها أن يقلل من تناولها، وأن يستبدلها بمشروبات باردة غير مثلجة، مع الاهتمام بتنويع المشروبات التى يتناولها الأسنان خلال اليوم، من مشروبات دافئة وهادئة وأخرى باردة معتدلة.


>وتابعت نيفين محذرة من الأضرار التى قد تعود على الإنسان المحب لتناول المشروبات الباردة:
>- تسبب آلامًا بالأسنان والضروس لأصحاب اللثة والأسنان الضعفية.
>- تسبب مشكلات هضمية وتقلل القدرة على التخلص من الفضلات بسهولة لصعوبة هضم الطعام بشكل جيد.
>- تزيد من نسب الإصابة بالتهاب الأمعاء، وارتجاع المرىء، والقرح الإثنى عشر والمعوية.
>- تتسبب فى الإصابة بالتهاب الحلق واللوزتين، واحتقان الزور.
>- قد تتسبب فى إصابة المعدة بالمزيد من الحموضة عند تناولها فى حالة الشعور بحرقة بالأمعاء.
>- غير مفيدة لأصحاب أمراض الجيوب الأنفية المزمنة، ومرضى الصدر والجهاز التنفسى.

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مصر 365