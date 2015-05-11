أخصائية نفسية: الالتزام.. أول صفات الشخصيات الواثقة فى نفسها

الشخصية المتمتعة بالثقة فى النفس، من الشخصيات القوية، والتى تتمتع بسمات شخصية مميزة، تجعلها فى صدارة الشخصيات، فكل تصرف يصدر منها يتمتع بجزء من هذه الثقة.

الدكتورة رغدة أحمد، الأخصائية النفسية، أكدت أن الثقة بالنفس أحد أهم المميزات التى يجب أن يسعى كل شخص للتمتع بها، أما من يتمتع بها حقا، فهو من المحظوظين، لرجاحة فكره، وقدرته على الاتزان، والحفاظ على ثباته مهما تغيرت المواقف والآراء.

وأوضحت رغدة أن أكثر الصفات المميزة للشخصية الواثقة فى نفسها، هى الالتزام، فالالتزام سمة الأشخاص الشاعرين بأنفسهم وبقيمتهم، وقادرين على تخطى العثرات، ويحبون الظهور بمظهر جيد، ويتمسكون بهذه الصورة ولا يتنازلون عنها، ولديهم القدرة على ذلك بالفعل.

كما يتمتع هذا الشخص بالالتزام فى كل مناحى حياته، وكل مجالاته، فى مواعيده، وفى دراسته، وفى تحديد أهدافه وجعلها التزامًا حقيقيًا يجب أن يصل إليه، ويلتزم فى علاقاته الاجتماعية مع الآخرين، وفى طبيعة تعامله مع مديريه، ومرؤوسيه وفى الغالب يترقى لمناصب عالية.

الشخص الواثق فى نفسه يتمتع بثقة كبيرة فى قدراته لذا لا يقلل أبدا من قدرته على الالتزام ويتمتع ببصيرة نافذة، تمكنه من الالتزام أطول فترة ممكنه مادام يقدر على ذلك، مهما كانت قدراته التواصلية أو الذهنية أقل ممن حوله.

>