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ابن الوز عوام.. 9 خطوات نفسية لإقناع طفلك بممارسة السباحة

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ابن الوز عوام.. 9 خطوات نفسية لإقناع طفلك بممارسة السباحة ابن الوز عوام.. 9 خطوات نفسية لإقناع طفلك بممارسة السباحة
بعض الأطفال يعشقون المياه والسباحة، فيما يجد البعض الآخر مياه البحر أو حمام السباحة مخيفة، ولأن السباحة إحدى الرياضات المهمة والمفيدة للأطفال والكبار، فعلى الأبوين اتباع خطوات نفسية سليمة تقنع الطفل بالنزول إلى المياه والسباحة والعوم دون خوف.

والسباحة كما يصفها الدكتور محمد شعبان، أخصائى النفسية، أحد أهم الرياضات والأنشطة التى تساعد الطفل على كسر حاجز الخوف من الطبيعة، وتزيد من جرأته وشعوره بالثقة فى نفسه، كما تجعل السباحة الجسم رياضيًا يتمتع بصحة جيدة وبرشاقة فى مراحل الطفولة والمراهقة.

وتابع شعبان ناصحًا الأم والأب بضرورة اتباع طرق إقناعية جيدة وذكية للطفل الخائف من السباحة:
>- الطفل يمتد شجاعته منك، لذا اسبح أمامه بأمان وبطريقة بسيطة كى يرغب فى تقليدك.
>- علم طفلك السباحة فى الأماكن الآمنة، وفى المناطق التى تساعده على الشعور بالأمان، كحمامات سباحة الأطفال.
>- إذا خاف الطفل من برودة المياه، قم أمامه بالقفز رويدا فيها، وانقل له شعورك بدفئها ليتشجع.
>- اهتم بمرافقة طفلك مع إعطائه الثقة الكاملة، وقل له "أنا أثق بك فى الاستمتاع بالمياه".
>- اجعل السباحة وسيلة للترفيه، لا واجب أو تمرين عليه، بل اجعله يستمتع بالسباحة والمياه ليس إلا.
>-لا تجبره على ممارسة السباحة، اجعله يختار الرياضة التى يفضل، واجعل السباحة للاستجمام والمتعة.
>- اهتم بالجلوس فى بداية الأمر مع ابنك على حافة البحر أو حمام السباحة وتحدثا سويا فى أمور متعددة وعندما تقرران السباحة اسبحا.
>- لا تجبر طفلك على السباحة لمدة طويلة كى لا يشعر بالإجبار والملل.
>- اجعل طفلك يتعرف على أصدقاء يحبون السباحة.. وسوف يحبها.
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