ليبي: أرى نفسي في أليجري.. وريال مدريد سيفقد اتزانه أمام يوفنتوس

أشاد مارشيلو ليبي مدرب منتخب إيطاليا ويوفنتوس السابق بالمدرب ماسيمليانو أليجري، وأكد أنه يذكره بنفسه عندما كان قائدا للبيانكونيري.

ويرى ليبي أن يوفنتوس لديه فرصة كبيرة في الوصول لنهائي دوري الأبطال بعد فوزه على ريال مدريد ذهابا 2-1، وأن عليه استغلال عدم اتزان الأخير واندفاعه الهجومي في مباراة العودة.

وحقق أليجري الدوري مع يوفنتوس في موسمه الأول، ولديه الفرصة في بلوغ نهائي دوري الأبطال حين يحل ضيفا على ريال مدريد في لقاء الإياب الأربعاء المقبل، إلى جانب خوضه نهائي كأس إيطاليا أمام لاتسيو يوم 7 يونيو المقبل.

تحدث بطل العالم مع الأوزوري عام 2006 لإذاعة (راي) الإيطالية قائلا:"أرى نفسي في أليجري. كلانا تولى مهمة فريق كبير في نفس السن، وكلانا حقق الدوري في أول موسم مع هذا الفريق".

وأضاف "تعجبني كثيرا الحكمة التي أظهرها هذا الموسم، لم يغير أي شيء في الفريق، فقط أضاف شيئا ما".

وأردف "يوفنتوس لديه العديد من اللاعبين الدوليين. جيانلويجي بوفون، أندريا بيرلو، أندريا بارزالي، كلاوديو ماركيزيو، ليوناردو بونوتشي وجيورجيو كيلليني. هؤلاء اللاعبين لديهم خبرة دولية كبيرة".

وتابع "وسط حضور 90 ألف مشاهد ستكون الأمور صعبة بالتأكيد في مباراة العودة أمام ريال مدريد، لكن لاعبي يوفنتوس لديهم الخصائص والخبرات للتعامل مع مثل هذه المباريات. ريال مدريد سيكون غير متزن، ويوفنتوس قد يستغل هذه المساحات".

وأتم "أنصح لاعبي يوفنتوس أن يستمتعوا بالمباراة".