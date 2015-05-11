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الكنيسة الارثوذكسية بروما تحتفل بيوم المحبة

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الكنيسة الارثوذكسية بروما تحتفل بيوم المحبة الكنيسة الارثوذكسية بروما تحتفل بيوم المحبة

احتفلت االكنيسة القبطية الارثوذكسية بروما، بالعيد الثاني ليوم المحبة الأخوية بين الكنيسة القبطية والكنيسة الكاثوليكية، وذلك تذكاراً لزيارة قداسة البابا شنوده الثالث في ١٠مايو 1973، وايضا توقيع الاتفاق مع البابا بولس السادس علي بداية الحوار الرسمي بين الكنيستين.

وكذلك الاحتفال بمرور عامين علي زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني للفاتيكان، ولتهنئة قداسة البابا فرنسيس الاول بتنصيبه بابا علي كرسي مار بطرس الرسول.

كان البابا تواضروس قد تلقى اتصالا هاتفيا من بابا الفاتيكان أمس للتهنىءته بمناسبة مرور عامين على يوم المحبة.

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