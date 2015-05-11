«محلب» عن انقطاع الكهرباء بماسبيرو : أنا آسف

اعتذر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، للشعب المصري عن انقطاع التيار الكهربي عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، قائلاً : “أنا آسف وأعد بعدم تكرار الواقعة”.

وأضاف محلب، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن مشروع الـ50 ألف وحدة سكنية،: ” إنه بنهاية العام الحالى سيتم الانتهاء من إنشاء 240 ألف وحدة سكنية، و أن مشروع المليون وحدة سكنية تكلف 11 مليار جنيه ويشمل 18 محافظة، ويعتبر المشروع خطوة على طريق العدالة الاجتماعية”.