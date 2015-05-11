«محلب» عن انقطاع الكهرباء بماسبيرو : أنا آسف

اعتذر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، للشعب المصري عن انقطاع التيار الكهربي عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، قائلاً : “أنا آسف وأعد بعدم تكرار الواقعة”.
وأضاف محلب، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن مشروع الـ50 ألف وحدة سكنية،: ” إنه بنهاية العام الحالى سيتم الانتهاء من إنشاء 240 ألف وحدة سكنية، و أن مشروع المليون وحدة سكنية تكلف 11 مليار جنيه ويشمل 18 محافظة، ويعتبر المشروع خطوة على طريق العدالة الاجتماعية”.
وأكد “محلب” أن الوزارة تعمل على جميع المحاور لتوفير السلع الغذائية ومحاربة غلاء الأسعار، وذلك من خلال زيادة مراكز توزيع السلع الغذائية على مستوى الجمهورية ورفع مستوى الجمعيات التعاونية، مشيداً بالدور الإمارتي في دعم الشعب المصري.