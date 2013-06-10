6 إبريل بالمنوفية تطالب بسرعة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة‎

أصدرت حركة 6 إبريل بمحافظة المنوفية بيان لها اليوم الاثنين، تطالب فيها بضرورة إجراء انتخابات رئاسية عاجلة منعًا لحالة الاستقطاب بالشارع المصرى.

وأكد البيان إأ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺑﯿﺔ اﻟﺤﺎدة اﻟﻤﺼﺒﻮﻏﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ التى ﯾﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﺸﺎرع اﻟﻤﺼﺮى واﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻓﺸﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻛﻢ، وﻋﻠﻰ رأﺳﻪ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﯾﺔ ﻓﻰ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﺸﻌﺐ، ورأب اﻟﺼﺪع ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﺒﻨﯿﻪ ﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺨﻠﻮع ﺑﻬﺪف ﺗﻜﺮﯾﺲ اﻟﺤﻜﻢ ﻟﺠﻤﺎﻋﺘﻪ وأﻫﻞ ثقته، ﺗﻨﺬر ﺑﻌﻮاﻗﺐ وﺧﯿﻤﺔ، وﺧﺎﺻﺔ إذا اﺳﺘﻤﺮ اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻰ ﻛﺒﺮﻩ وﺗﺠﺎﻫﻠﻪ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻗﻄﺎع ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ.

ومن جانبه، أكد عبد الله الصواف المنسق العام للحركة بالمحافظة، إن ﻫﺬا اﻟﻔﺸﻞ اﻟﻮاﺿﺢ فى إدارة اﻟﺒﻼد ﻫﻮ اﻟﺬى دﻓﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ إﻟﻰ أن ﯾﺘﻤﺮدوا وﯾﻄﺎﻟﺒﻮا ﺑﺈﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﯿﺔ ﻣﺒﻜﺮة، مشيرا إلى أنه ﻣﻄﻠﺐ ﺳﻠﻤﻰ ﻣﺸﺮوع ﻻ ﯾﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ اﻷﺻﻮل اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ، إذا اﺳﺘﻤﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎدﻩ، ورﻓﻀﻪ اﻹذﻋﺎن ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ، ﻓﻰ ﺳﺒﯿﻞ ﺳﻠﻄﺔ زاﺋﻠﺔ وﻣﺠﺪ زاﺋﻒ، ﯾﺒﻨﯿﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﺜﺚ اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ.