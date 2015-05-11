«ناسا» تنظم حركة المرور حول المريخ

على الرغم من أن الفضاء يبدو من بعيد لا يحتوي على شىء وبه مساحات كبيرة من الفراغ إلا أن هذا قد لا يكون صحيحًا تمامًا، لأن هناك الآلاف من الأقمار الصناعية النشطة وغير النشطة في مدار حول كوكب الأرض والمريخ، الذي بدأ العلماء يهتمون به مؤخرًا، وأصبح يدور حوله خمسة أقمار صناعية نشطة وعدد كبير من غير النشطة، بالإضافة إلى اثنين من الأقمار الطبيعية، ولمنع أي تصادم حول الكوكب الأحمر تعمل وكالة “ناسا” على نظام جديد لإدارة المرور هناك.

قالت ”ناسا” إن الأمر لا ترجع أهميته فقط للحفاظ على المركبات الفضائية ولكن لمنع أى احتكاكات تعطى إشارات خاطئة وهذا لأن المركبات تسير فى مدارات المتقاطعة مماثلة، والنظام الجديد أهميته أنه يعمل على التنسيق بين المدارات والأقمار وحركتها ومنع أن يتواجد قمر فى وجه قمر آخر، وخاصة بعد المخاوف التى سيطرت على الوكالة فى شهر يناير من حدوث تصادم ضخم وخسائر فادحة.

ذكر موقع Gizmag الأمريكى أن النظام المرورى الجديد يعمل على تنظيم حركة المرور حول كوكب المريخ بشكل جديد ومتطور ويحافظ على الأقمار النشطة وغير النشطة ويساعد فى الحصول على معلومات أفضل وأكثر تنسيقًا.