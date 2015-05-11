بالصور.. تدريب 1500 شاب بأسوان علي العمل في مجال الطاقة الشمسية

نظم الاتحاد النوعي للجمعيات الأسوانية بالقاهرة، بالتعاون مع مؤسسة الحمد «الملتقي الفني التدريبي علي أساسيات العمل في مجال الطاقة الشمسية » لتدريب 1500 شاب وفتاة علي أساسيات العمل في مجال الطاقة الشمسية وتستمر الدورة لمدة 3 ايام.

وأكد محمد مدني العطواني الأمين العام للاتحاد، علي أن الهدف الرئيسي للاتحاد هو القضية الأسوانية والتي تشمل «البشر والحجر» والعمل علي تنفيذ مصطلح التنمية المستدامة علي أرض الواقع، لافتا أن الإتحاد النوعي يضم في عضويته 45 جمعية ورابطة أهلية لأبناء أسوان والتي تعمل في مجال مساعدة الأسر.

وأضاف أن أولي خطوات الإعداد الفني للشباب هي التأهيل، مشيرا الى أن إعادة تأهيل 1500 شاب وفتاة من شباب أسوان كمرحلة أولي للتعريف بفنيات وأساسيات العمل في مجال الطاقة الشمسية استعدادا للنهضة التي سوف ترى مستقبلا في أسوان.

وأشار إلي أن اليوم هو اليوم الثاني من فاعليات المؤتمر التدريبي، وأنه تم بالفعل البدء في تدريب المجموعة الأولي وقوامها 750 شاب وفتاة من جميع مراكز وقري محافظة أسوان علي أن يبدأ تدريب المجموعة الثانية يومي الأثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري.

وسيشهد اليوم الختامي حضور اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان، واسامة كمال وزيرالبترول الأسبق والذي سيقوم بإلقاء محاضرة عن الطاقة، وتسليم الشهادات للمتدربين.