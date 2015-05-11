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نيابة سوهاج تقرر حبس سائق 4 أيام لاتجاره فى الأقراص المخدرة

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نيابة سوهاج تقرر حبس سائق 4 أيام لاتجاره فى الأقراص المخدرة نيابة سوهاج تقرر حبس سائق 4 أيام لاتجاره فى الأقراص المخدرة
أمر حمادة عبد الفتاح الصغير وكيل نيابة قسم أول سوهاج بإشراف المستشار محمد عدنان فنجرى مدير النيابة وسكرتارية هانى عبد النور، بحبس المتهم محمد أ. م سائق وشهرته محمد تناكة 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة "ترامادول".

كانت المعلومات قد وردت إلى ضباط مباحث قسم أول سوهاج، تفيد قيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وبعد استئذان النيابة العامة تم القبض على المتهم متلبساً بمسكنه وبحوزته 60 قرصا مخدرا، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات.

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مصر 365