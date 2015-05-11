بدء إعادة محاكمة 16 متهمًا فى أحداث مجلس الوزراء

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، نظر إعادة محاكمة 16 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء.

كانت المحكمة قد قضت بمعاقبة 229 متهماً غيابيا بالسجن المؤبد، ومعاقبة 39 متهما بالسجن لمدة 10 سنوات، إلى جانب إلزام المتهمين بدفع غرامة قدرها 17 مليون جنيه متضامنين.

وأسندت المحكمة للمتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى والاعتداء على منشآت حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسى الشعب.