تحويل مدرسة فرنساوى "زورت" إجازة مرضية فى إمبابة للمحاكمة

أمر المستشار عبد الله قنديل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة مدرسة فرنساوى بدرجة "معلم خبير" للمحاكمة، لاتهامها بتزوير إجازة مرضية.

كشفت التحقيقات أن "أ ج ع" معلم خبير لغة فرنسية بمدرسة إمبابة الثانوية التجريبية اشتركت مع مجهول فى اصطناع إجازة مرضية مزورة باسمها لمدة شهر، وقدمتها لجهة عملها رغم علمها بتزويرها.

أكدت النيابة أن المتهمة انقطعت عن العمل لمدة شهر وتجاوزت أيام العارضة، ولم تؤد العمل المنوط بها بأمانة وسلكت مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب لوظيفتها، وانتهت التحقيقات إلى إحالتها للمحاكمة.