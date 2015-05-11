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ديباي: مكالمة فان جال حولت وجهتي من سان جيرمان إلى يونايتد

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ديباي: مكالمة فان جال حولت وجهتي من سان جيرمان إلى يونايتد ديباي: مكالمة فان جال حولت وجهتي من سان جيرمان إلى يونايتد

أكد ممفيس ديباي لاعب بي إس في إيندهوفن والمنضم حديثا لمانشستر يونايتد أن المكالمة التي تلقاها من مدرب الأخير لويس فان جال هي السبب في انتقاله للشياطين الحمر.

وكشف ديباي أن مسؤولي نادي باريس سان جيرمان تحدثوا مع نادي إيندهوفن من أجل التعاقد معه ولكنه قرر الانتقال للدوري الإنجليزي بعدما أقنعه فان جال بذلك.

تحدث الدولي الهولندي للصحفيين قائلا:"كنت قريبا من الانتقال لسان جيرمان، وكنت أعلم برغبة يونايتد في ضمي التي لم تكن جادة بالشكل الكافي".

وأضاف "في اللحظة الأخيرة، مسؤولو سان جيرمان تحدثوا مع مدربي وأنا تحدثت مع فان جال. الأمر كان معقدا، ولكن بعد مكالمة فان جال قلت لنفسي أريد الذهاب ليونايتد".

وأردف "أنا فخور جدا بانضمامي ليونايتد، وأعتقد أن بإمكاني إضافة الكثير للفريق وتقديم أفضل ما عندي".

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