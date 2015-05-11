مركز دبي للإحصاء يكرّم «البيان» في عيدها

كرّم مركز دبي للإحصاء، أمس، صحيفة البيان خلال زيارة قام بها عارف المهيري المدير التنفيذي للمركز، لتهنئة الصحيفة بمرور 35 عاما من النجاح والتطور.

وقدّم المهيري درعاً تذكارية لظاعن شاهين المدير العام لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام رئيس تحرير البيان، عبارة عن نموذج مكبر ومؤطر للصفحة الاولى من «البيان»، تضم كلمات الشكر والعرفان لكافة العاملين فيها، وتهنئة خاصة بمناسبة عيدها الخامس والثلاثين، على شكل أخبار صحافية تم إعدادها بشكل إبداعي جميل.

وأشاد المهيري بالجهود التي تبذلها «البيان» في العمل الإحصائي ونشر البيانات الصحيحة بشكل مبسط وإبداعي على هيئة «انفوغراف»، إذ بات من السهل على كافة أفراد المجتمع قراءة التحليلات الإحصائية ومعرفتها بدقة دون أية صعوبات.

كما كرّم المهيري وطارق الجناحي نائب المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، كلاً من علي شهدور مدير عام تحرير البيان، وعبد الله القمزي رئيس قسم المحليات، وراشد دبدوب رئيس قسم الاقتصاد، وزاهر العلي نائب رئيس قسم المحليات، وفادية هاني محررة أولى في قسم المحليات، وفاطمة الفلاسي من قسم الإبداع. وتم منح المكرمين دروعاً مصغرة عن الصحيفة أعدها المركز، والتي تحاكي البيان، وتحمل صور المكرمين وأسماءهم، في لفتة مميزة.