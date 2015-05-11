السبت 16 مايو إجازة الإسراء والمعراج

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعميما إلى الوزارات والجهات الاتحادية كافة بشأن عطة الإسراء والمعراج التي تصادف يوم السبت 27 من شهر رجب 1436 هجرية الموافق 16 من شهر مايو عام 2015 ميلادية.

ونصت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية على أنه لا ترحيل للعطلة الرسمية أو التعويض عنها إذا صادفت عطلة رسمية أخرى أو عطلة نهاية الأسبوع استنادا لأحكام الفقرة 6 من المادة 100 من اللائحة.

وبهذه المناسبة رفعت الهيئة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات .. سائلة الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليهم بوافر الصحة والعافية.

كما هنأت الهيئة شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية.

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