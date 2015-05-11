تنفيذ 25 ألف حكم قضائى بينهم 36 هاربا من المؤبد خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بقيادة اللواء زكى حسام الدين مدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، حملة تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.

وأسفرت الحملات، التى تمت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، خلال 24 ساعة، عن تنفيذ 25694 حكما قضائيا متنوعا، وشملت تلك الأحكام 273 حكم جناية من بينهم 36 هارب من حكم بالسجن المؤبد، و12162 حكم حبس جزئى، و 2193 حكم حبس مستأنف، و 8164 حكم غرامة، و 2902 حكم مخالفة.

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