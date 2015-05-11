أخبار عاجلة

ستاد مصر: أراء الجماهير عن شكل المنافسة على الدورى -
حكمة نسيان النبى فى الصلاة - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت -
مكتب تموين حوش عيسى "آيل للسقوط" فوق رؤوس طالبي الدعم -
سفير كوريا الشمالية في روسيا: سنرد على أي استفزاز أمريكي "دون رحمة" -
«أليجري» يتمسك بالسيدة العجوز: باق لموسم آخر -
شوف الصفات البشرية في رسول الله واعرف إنك فيك من نبيك كتير - لعلهم يفقهون -
مؤتمر الكنيسة الكاثوليكية لإعلان ترتيبات زيارة بابا الفاتيكان -
المصرية للاتصالات ترفع الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين إلى 3 آلاف جنيه -
السيسي يلتقي صاحب مشروع تصنيف «الإخوان» إرهابية في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تنفيذ 25 ألف حكم قضائى بينهم 36 هاربا من المؤبد خلال 24 ساعة

Google+ Print
تنفيذ 25 ألف حكم قضائى بينهم 36 هاربا من المؤبد خلال 24 ساعة تنفيذ 25 ألف حكم قضائى بينهم 36 هاربا من المؤبد خلال 24 ساعة
شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بقيادة اللواء زكى حسام الدين مدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، حملة تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.

وأسفرت الحملات، التى تمت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، خلال 24 ساعة، عن تنفيذ 25694 حكما قضائيا متنوعا، وشملت تلك الأحكام 273 حكم جناية من بينهم 36 هارب من حكم بالسجن المؤبد، و12162 حكم حبس جزئى، و 2193 حكم حبس مستأنف، و 8164 حكم غرامة، و 2902 حكم مخالفة.

موضوعات متعلقة :
>تنفيذ 25 ألفا و870 حكما قضائيا متنوعا فى حملات أمنية خلال 24 ساعة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365