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وفاة سيدة وشاب ليبيين بأعيرة نارية جراء اشتباكات فى بنغازى

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وفاة سيدة وشاب ليبيين بأعيرة نارية جراء اشتباكات فى بنغازى وفاة سيدة وشاب ليبيين بأعيرة نارية جراء اشتباكات فى بنغازى
توفيت سيدة وشاب، متأثران بجراحهما بمستشفى الجلاء الليبية للجراحة ، كانا قد أصيبا بأعيرة نارية بمنطقتى الليثى واللثامة جراء اشتباكات قوات الجيش الليبى مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى.

وقالت فاديا البرغثى مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء، فى تصريح مقتضب صباح اليوم لوكالة أنباء الشرق الأوسط،، إن سيدة تدعى رشا عبد الونيس توفيت متأثرة بجراحها إثر إصابتها بعيار نارى فى الرأس بمنطقة الليثى، كما توفى محمد الجازوى متأثرًا بجراحه جراء إصابته بعيار نارى بمنطقة اللثامة بالمدينة،لافتة إلى أنه تم نقل جثتيهما إلى ثلاجة المستشفى.

يذكر أن مدينة بنغازى تشهد قتالا عنيفا وقصفا عشوائيا بين قوات الجيش الليبى وقوات مجلس شورى ثوار بنغازى، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات .
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