ندب أميرة مجاهد مديرا لقصر ثقافة الشاطبى بالإسكندرية

قرر الكاتب المسرحى محمد ناصف، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومحمود طربة، رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى ندب أميرة مجاهد، مدير صالون قصر التذوق الثقافى بالإسكندرية، مديرا لقصر ثقافة الشاطبى.

حصلت أميرة مجاهد على جائزة أفضل إخراج مسرحى للمرة الأولى فى مهرجان مسرح بلا إنتاج، كما قامت بتأسيس صالون التذوق الثقافى فى فبراير 2011 كأول صالون ثقافى للشباب، والذى بدأ خطواته الأولى إيمانا بتفعيل روح ثورة (25 يناير) على أن يكون الصالون دعما للشباب السكندرى فى إتاحة الفرصة للتواصل الثقافى لكل فئات المجتمع، وذلك من خلال تنظيم لقاءات وورش عمل تهدف للمشاركة الفعالة بين الجميع.

وتعد أميرة أول مصرية مسلمة تشارك بمجموعة من قطع الحلى اليدوية فى المعرض العالمى Art Center الشهير بولاية "بنسلفانيا" بالولايات المتحدة الأمريكية، والذى يقيمه المركز سنويا تقديرا لدور الموهوبين على مستوى العالم فى مجال: الفنون والدراما والمسرح والرقص والموسيقى.

كما تم تكريمها باليوم العالمى للمرأة برعاية موقع جوجل وكلية تجاره-نظم معلومات ضمن "7" نماذج نسائية متميزة نجحن وتميزن فى تحقيق العديد من النجاحات وسط التحديات لخدمة المجتمع.