اليوم.. وزيرا البحث العلمى والزراعة يستعرضان مبادرات التكنولوجيا بالشرقية

وأكد البيان الإعلامى لمحافظة الشرقية "أن أحد أهم أدوار الأكاديمية هو تقديم حلول تكنولوجية للتحديات التى تواجه المجتمع، فتبدأ الأكاديمية عبر مراكز البحوث الإقليمية فى رصد المشكلات والتحديات التى واجه الشعب المصرى، ثم دراسة المقترحات واختيار الحلول، ثم التخطيط والتمويل ومباشرة التنفيذ مع كل الجهات التنفيذية فى مصر.
وقال البيان الإعلامى: إن برنامج الأكاديمية يركز على الاستفادة من هذه المراكز، لتعمل بمثابة حاضنة تكنولوجية فى أقاليم مصر المختلفة بالتعاون مع الجامعات الإقليمية والمراكز البحثية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى ومحافظ الإقليم، فيقدم المركز الدعم المادى والفنى وخدمة تصنيع النماذج الأولية وإعداد دراسات الجدوى، واحتضان الابتكارات والأفكار الإبداعية ورواد الأعمال، وتمكينهم من الوصول بأفكارهم الإبداعية إلى منتج، وإنشاء شركات تكنولوجية ناشئة، وكذلك المساعدة فى التسويق التكنولوجى.
ومن المبادرات التى ستفتتحها الأكاديمية مبادرة المحفظة الإلكترونية لتوزيع الأسمدة بالتعاون مع جامعة النيل.