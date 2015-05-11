اليوم.. وزيرا البحث العلمى والزراعة يستعرضان مبادرات التكنولوجيا بالشرقية

يفتتح الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، اليوم الإثنين ورشة عمل "استعراض نتائج المبادرات التكنولوجية لأكاديمية البحث العلمى فى محافظة الشرقية"، بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، بالزقازيق، برئاسة الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وبحضور الدكتور شريف حماد، وزير البحث العلمى، والدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، وعدد من ورجال العلم والتكنولوجيا فى مصر ، وعلى رأسهم د. طارق خليل، رئيس جامعة النيل، ود. عبد المنعم البنا، رئيس مركز البحوث الزراعية، ود. إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والمهندس محمد القوصى، مدير معامل أورانج القاهرة.

وأكد البيان الإعلامى لمحافظة الشرقية "أن أحد أهم أدوار الأكاديمية هو تقديم حلول تكنولوجية للتحديات التى تواجه المجتمع، فتبدأ الأكاديمية عبر مراكز البحوث الإقليمية فى رصد المشكلات والتحديات التى واجه الشعب المصرى، ثم دراسة المقترحات واختيار الحلول، ثم التخطيط والتمويل ومباشرة التنفيذ مع كل الجهات التنفيذية فى مصر.

وقال البيان الإعلامى: إن برنامج الأكاديمية يركز على الاستفادة من هذه المراكز، لتعمل بمثابة حاضنة تكنولوجية فى أقاليم مصر المختلفة بالتعاون مع الجامعات الإقليمية والمراكز البحثية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى ومحافظ الإقليم، فيقدم المركز الدعم المادى والفنى وخدمة تصنيع النماذج الأولية وإعداد دراسات الجدوى، واحتضان الابتكارات والأفكار الإبداعية ورواد الأعمال، وتمكينهم من الوصول بأفكارهم الإبداعية إلى منتج، وإنشاء شركات تكنولوجية ناشئة، وكذلك المساعدة فى التسويق التكنولوجى.

ومن المبادرات التى ستفتتحها الأكاديمية مبادرة المحفظة الإلكترونية لتوزيع الأسمدة بالتعاون مع جامعة النيل.