محافظ القليوبية ومدير الأمن يفتتحان اليوم تطوير وحدة مرور بنها

يفتتح المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، اليوم الاثنين فى تمام العاشرة صباحاً، وحدة مرور بنها بعد تطويرها وتحديثها، يرافقه اللواء محمود يسرى، مدير أمن القليوبية، واللواء محمود شحاته مدير إدارة مرور القليوبية، وفى حضور اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء سعيد طعيمة مساعد وزير الداخلية مديرا للإدارة العامة للمرور.

وقال اللواء محمود يسرى، مدير أمن القليوبية، أنه تم تطوير وتحديث وحدة مرور بنها، لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، حيث تم تزويدها بجهاز نداء إلى لتنظيم وترتيب الجمهور كما يجرى العمل بالبنوك، وذلك لإنهاء إجراءاتهم فى أسرع وقت ممكن بالإضافة إلى قاعة المحاضرات المتطورة لتعليم قيادة السيارات والتى تحتوى على جهاز حديث ومتطور لتعليم قيادة السيارات بدقة وفاعلية يعرف باسم جهاز المحاكاة )سيموليتر).

وتابع اللواء محمود يسرى أنه تم تجهيز الوحدة بدورات مياه على أعلى مستوى للمواطنين وأماكن للانتظار مريحة، بالإضافة إلى تكييف المبنى كاملا لضمان راحة المواطن وتخفيفاً من الأعباء، التى كان يعانى منها فى الماضى أثناء ترخيص سيارته، كما تم تجهيز الوحدة بــ شبابيك للاستعلامات يقدم من خلالها المواطن للموظف الموجود الملف الخاص بتجديد الترخيص، ويقوم الموظف بدوره بفحص الملف وعرضه على الضابط رئيس قسم التراخيص.

وأكد مدير أمن القليوبية، أن مديرية الأمن لديها خطة متكاملة لتطوير الخدمات الجماهيرية التى تقدمها الوحدات الأمنية، وستبدأ بوحدات المرور باعتبارها الأكثر تعاملًا مع الجمهور مشيراً بأنه تم افتتاح وحدة مرور العبور المتطورة بعد تطويرها وتحديثها، وجار الآن تطوير وتحديث وحدة مرور شبرا الخيمة ووحدة مرور عرب جهينة.