«البيان» تُكرّم أبناءها المتميزين في عيدها الخامس والثلاثين

احتفلت أسرة «البيان» أمس بعيدها الخامس والثلاثين، حيث تم تكريم الموظفين المتميزين في الصحيفة.

وكرّم ظاعن شاهين المدير العام لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام رئيس تحرير «البيان»، يرافقه أحمد الحمادي المدير التنفيذي الإداري لقطاع النشر في المؤسسة، وعلي شهدور مدير عام التحرير في «البيان»، الموظفين المتميزين في «البيان»، إضافة إلى محمد أحمد غافان المهيري الذي يعمل في الصحيفة منذ 24 عاماً، والفائز بجائزة «الجندي المجهول»، ضمن جوائز برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز في دورته الثامنة عشرة 2015.

وتم تكريم منير الطيراوي من قسم سكرتارية التحرير، وممدوح عبد الحميد ووائل نعيم وفادية هاني ونورا الأمير وناهد مبارك وسعيد الوشاحي من قسم المحليات، وأحمد القاضي وعبد الرحيم الطويل من قسم الاقتصاد، واليازية البدواوي من قسم الترجمة، ورؤوف بكر من قسم الشؤون العربية والدولية، ومحمود سعيد من قسم الرياضة.

كما تم تكريم محمد بابا من قسم الثقافة والمنوعات، وفايز عمر من التحرير الإلكتروني، وعماد علاء الدين وعبد الله المطروشي من قسم التصوير، ومحمد عبد النبي ومحمد التوني وياسين سحلول وفاطمة الفلاسي وبسام بلقيس وجمال عبد الله من قسم الإنتاج الفني.

وتم تكريم أحمد حواش من قسم الشؤون الفنية، وخالد بن هويدي من قسم دعم المحتوى الصحافي، ونصير محمد علي من الأرشيف وعلي أرناؤوط ومحمد صالح وأسماء جمعة من قسم الموارد البشرية. كما تم تكريم سعيد حلاق وفاطمة بوخاري ورولا بدران من قسم التسويق، وأسماء العلي وطارق الطواش وبلال أبو البشر وقاسم علي ومحمد عبد القوي من قسم المشتريات والخدمات، وسالوش زاجارياس ودوشيانت براداكاشبهاي وسمير اللدعة من المالية.

وتم تقديم تكريم خاص إلى ليز راكيل برادو وجرمن أندريس فرنانديز وليزا رينيستش ولويس البرتو غونزاليس من قسم الـ«إنفوغرافيك»، ومحمد كمال النجمي من قسم الشؤون الفنية.