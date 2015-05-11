لمرضى السكر.. تعرف على 6 طرق لعلاج التهاب الأعصاب

عادة يصاب مرضى السكر بالتهاب الأعصاب نتيجة ارتفاع نسبة الجلوكوز بالدم، وإهمال العلاج وعدم تناول الغذاء الصحى المناسب .>قال الدكتور أحمد السبعاوى أخصائى أمراض السكر والغدد الصماء، إن أكثر من نصف مرضى السكر مصابون بالتهاب الأعصاب نتيجة عوامل وأسباب مختلفة أهمها ارتفاع نسبة الجلوكلوز بالجسم، وإهمال المريض تلقى العلاج بانتظام مع عدم اتباع نظام غذائى صحى.

واستكمل د. السبعاوى قائلا"علاج التهاب الأعصاب المصاحب لمرض السكر، يجب أن يتم وفقا لمعايير وقواعد معينة من حيث الجرعة التى يجب تعديلها ببطء وكذلك نوع الدواء لتفادى تعرض المريض لبعض المضاعفات التالية :

>1)جفاف الفم .

>2)جفاف العين .

>3)الشعور بالدوار .

>4) احتباس البول .

>5) الامساك .

نصائح وإرشادات حول أهم طرق علاج التهابات الأعصاب المصاحب لمرض السكر

>ويستكمل د. السبعاوى قائلا "يهدف علاج التهاب الأعصاب المصاحب لمرض السكر إلى إزالة الأعراض المزعجة كالألم والحرقة والتنميل، لذلك يجب على مريض السكر الالتزام بالنصائح والإرشادات التالية ":

1)التحكم الجيد بمستوى السكر بالدم.

>2)تناول المريض لفيتامينات ب مركب على هيئة أقراص أو حقن.

>3)مسكّنات الآلام مثل باراسيتامول لتخفيف الأعراض المعتدلة.

>4)الأدوية التى تخلو من الاستيرويد مثل الأسبرين وإيبوبروفين تكون أكثر تأثيراً للأعراض الأكثر حدة مع ضرورة الانتباه لآثارها الجانبية الخطيرة مثل الإحساس بالقىء وألم المعدةِ وقرح المعدة.

>5)الأدوية التى تحتوى على مادة جابابينتين وكاربامازيبين تفيد فى أغلب حالات الألمِ الشديد، مع مراعاة الآثار الجانبية لهذه الأدوية مثل النعاس والدوخة.

>6)لصقة التخدير الموضعى ليدوكين على المنطقةِ ذات الألم الحاد جداً، وهى خالية من الآثار الجانبية ما عدا الطفح الموضعى عند البعض.