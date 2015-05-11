احترسى.. رسم الحناء يعرضك لالتهابات الجلد

ينتشر استخدام الحناء فى المناسبات وغيرها حيث تقوم البنات والسيدات وخاصة فى الأفراح باستخدام الحناء فى عمل رسومات على الذراعين والساقين وأحيانا على الوجه من باب التجميل، لكن هل هناك تأثيرات سلبية للحناء على الجلد.

وفى هذا السياق، أشار الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، إلى أن الكثيرين يستخدمون الحناء للتجميل، ولكن لاحظنا أن العديد يصابون بالتهابات موضعية شديدة نتيجة تلك الرسومات، حتى إن الالتهاب يأخذ شكل الرسم.

ويتابع رئيس المركز القومى للبحوث، أنه عادة يصاحب الإصابة بالالتهاب إحساس بالحرقان الشديد من ارتفاع فى درجة حرارة الجلد ورغبة فى الهرش وقد تتطور الأمور إذا ما تسبب الهرش فى جرح الجلد وتلوثه فيحدث تقرحات صديدية مؤلمة وتحدث هذه الظاهرة نتيجة إضافة المواد اللاصقة للحناء لكى تعمل على تثبيتها على الجلد فترات طويلة.

وأخيرا يؤكد استشارى الأمراض الجلدية، أنه تبين أن تلك المواد اللاصقة هى مواد كيماوية مهيجة للجلد وهى التى تتسبب فى هذه المشكلة، وعلاج مثل هذه الحالات يحتاج استخدام كريمات موضعية مضادة لالتهاب مع تناول أقراص مهدئة للهرش وفى حالة حدود تلوث ميكروبى لابد من تناول المضادات الحيوية تحت إشراف الطبيب المتخصص.