لو عاوز تخس.. تناول 6 وجبات يوميا أفضل نظام صحى لمكافحة السمنة

كشفت الأبحاث الطبية الحديثة النقاب عن نتائج جديدة ومثيرة للغاية تهم مئات الملايين من الاشخاص المصابين بالسمنة وفرط الوزن فى العالم، حيث أشارت دراسة أمريكية مثيرة أن تناول 6 وجبات صغيرة يومياً هو الطريقة الأفضل والأمثل للتمتع بجسد رشيق ومحيط خصر أصغر.

وأوضحت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة كاليفورنيا وجامعة نيو مكسيكو الأمريكية أن تناول 6 وجبات غذائية صغيرة يومياً له فوائد رائعة فى مكافحة السمنة والتخلص من الوزن الزائد، وله تأثير صحى أفضل مقارنة بالتأثيرات الناجمة عن تناول 3 وجبات غذائية.

وأكد الباحثون أن هذا النظام الغذائى يساهم فى التخلص من الدهون الزائدة دون أن يؤثر سلباً على الكتلة العضلية ولا يحد من حجمها كما هو شائع مع الأنظمة الغذائية المشددة الأخرى، لافتين أنه على الرغم من أن الحميات المشددة الأخرى تساهم فى التخلص من الوزن الزائد إلا أن النظام المعتمد على تناول 6 وجبات غذائية صغيرة فى اليوم هو الأفضل بالنسبة لصحة الإنسان.

وفسر الباحثون ذلك مشيرين أن تناول 6 وجبات غذائية يومياً يساهم فى ضبط مستويات السكر والأنسولين والكولسترول بالدم، وكما أنه لا يغير من بنية الجسم، وذلك حسبما نشر مؤخراً على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.