ضبط تشكيل عصابى يتزعمه مفتش بالقوى العاملة لتزويره شهادات الإعاقة بسوهاج

تمكن قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج برئاسة العميد حسام حامد رئيس القسم عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات من القبض على تشكيل عصابى بتزوير شهادات التأهيل المنسوب صدورها للقومسيون الطبى بسوهاج، والتى يتم إثبات نسبة عجز فيها على خلاف الحقيقة ويتم إعدادها بقصد استخدامها للحصول على وظائف حكومية بدون وجه حق.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة يفيد بتعدد البلاغات بالقسم عن قيام بعض الأفراد بتزوير شهادات إعاقة لأشخاص طبيعيين بالمخالفة للحقيقة مقابل مبالغ مالية .

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية، وقاده العميد حسام حامد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة والرائد محمود الشريف وكيل القسم.

وتوصلت التحريات إلى قيام محمد ع س 51 عاما مفتش بالقوى العاملة ويقيم دائرة قسم طهطا و ياسر ص أ س ويقيم بناحية الشيخ شبل دائرة مركز المراغة و أحمد ر ح إ " وشهرته أحمد حمادة " ويقيم بناحية عنيبس دائرة مركز جهينة و السيد أ أ ويقيم بناحية جزيرة الخزندارية دائرة مركز طهطا بتكوين تشكيلاً عصابياً.

>يتزعمه المتهم الأول تخصص فى إصدار شهادات التأهيل المنسوب صدورها للقومسيون الطبى بسوهاج والتى يتم إثبات نسبة عجز فيها " معوقين " مزورة وذلك بتزوير الأختام والتوقيعات الموجودة على تلك الشهادات وتقديمها للمواطنين مقابل مبالغ مالية تبدأ من 1500 جنيهاً حتى 3000 جنيهاً لكل شهادة وقيام الأول باستغلال وظيفته فى الحصول على أصل الاستمارات الفارغة واصطناع غيرها على غرار الأصلية، وكذا التوقيعات المتواجدة على تلك الاستمارات.

تم القبض على الأول وبمواجهته أنكر ما نسب إليه وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام إحتياطياً على ذمة التحقيق .

كما قامت مأمورية من ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالأشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة باستهدفت منزل المتهم الثالث ، و أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه .