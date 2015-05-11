مدير مكتب وكيل أزهر سوهاج وكاتب بمعهد ابتدائى يختلسان شيك بـ167 ألف جنيه

تمكن العقيد طارق عيسى وكيل إدارة الوجه القبلى بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من كشف غموض فقد شيك بمبلغ 167 ألف جنيه من منطقة سوهاج الأزهرية، حيث توصلت الجهود إلى قيام مدير مكتب وكيل وزارة المنطقة الأزهرية بسوهاج، وكاتب بمعهد الشيخ مكرم الابتدائى الأزهرى باختلاس المبلغ وتقسيمه فيما بينهما.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من قسم ثان سوهاج، يفيد ورود مذكره من محرره بمعرفة العقيد طارق عيسى وكيل إدارة الوجه القبلى بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عن بلاغ عادل ف ع م 46 عامًا مدير الوحدة الحسابية بالمنطقة الأزهرية بسوهاج، ويقيم بناحية إدفا دائرة مركز سوهاج، بفقد شيك من إحدى موظفى المنطقة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة العقيد طارق عيسى وكيل مباحث الأموال العامة، وتوصلت الجهود عقب تقنين الإجراءات إلى قيام محمد.م.م.ع، 46 عامًا، كاتب بمعهد الشيخ مكرم الابتدائى الأزهرى دائرة مركز سوهاج، ويقيم بذات الناحية بالاستيلاء على الشيك بالاشتراك مع ناصر.م.أ.م، 48 عامًا، مدير مكتب وكيل وزارة المنطقة الأزهرية بسوهاج ويقيم بناحية الشيخ مكرم دائرة مركز سوهاج لقيامهما باختلاس توقيع هشام.ه، المسئول عن توقيع أول وتوقيع وكيل الوزارة توقيع ثانى، وعقب ذلك قاموا بملء بيانات الشيك وقدره 167.200 جنيه، وتم صرفه من البنك الأهلى المصرى "فرع الفتح بسوهاج.

و"بمواجهة المذكورين اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقرر المتهم الأول بحصوله على مبلغ 20.000 جنيه من قيمة الشيك مقابل ذلك، وقرر المتهم الثانى حصوله على باقى المبلغ، وقد تم ضبط بحوزة المتهم الأول مبلغ 10.000 جنيه من قيمة المبلغ المستولى عليه و بسؤال المتهم الثانى على المبلغ المستولى عليه قرر أنه قام بصرف المبلغ لسداد ديونه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1806 إدارى قسم ثان سوهاج لسنة 2015، وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.