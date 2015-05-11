8900 فرصة عمل للشباب فى ملتقى التشغيل بالدقهلية بدءًا من الغد

تنظم وزارة الشباب والرياضة، يومى الثلاثاء والأربعاء، ملتقى لتشغيل الشباب لتوفير فرص عمل بالتعاون مع مجموعة من شركات القطاع الخاص، وذلك بمجمع الصالات باستاد المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وذكر بيان لوزارة الشباب أمس، أنه سيشارك فى الملتقى أكثر من 80 شركة، توفر 8900 فرصة عمل للشباب من حملة كل المؤهلات أو بدون مؤهل، وسيقام على هامش الملتقى ورش عمل ومؤتمر شبابى عن وسائل جذب الشباب لسوق العمل الحر، بحضور محافظى الدقهلية والشرقية ودمياط.

وأكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أن الاستراتيجية العامة للوزارة تضع ضمن أولوياتها المساهمة فى حل مشكلة البطالة، كما تولى اهتمامًا خاصا بأبناء محافظات الوجه البحرى بإقامة العديد من ملتقيات التشغيل، لتوفير فرص عمل حقيقية لتحقيق أمال الشباب.