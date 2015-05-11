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عبد الوهاب يحكي لـ في الجول: عندما غير الأهلي رقم هاتف وائل جمعة لقنصه من الزمالك

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عبد الوهاب يحكي لـ في الجول: عندما غير الأهلي رقم هاتف وائل جمعة لقنصه من الزمالك عبد الوهاب يحكي لـ في الجول: عندما غير الأهلي رقم هاتف وائل جمعة لقنصه من الزمالك

بعدما نشر FilGoal.com الحلقة الأولى من حكايات مانويل جوزيه التي يرويها. قرر محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي توضيح نقطة هامة في القصة.

القصة الأولى التي نشرها FilGoal.com على لسان جوزيه كانت تتعلق بأول مباراة حضرها في القاهرة لمشاهدة الأهلي قبل التعاقد مع النادي الأحمر. (اقرأ التفاصيل من هنا).

وخلال الحكاية، يروي جوزيه كيف خطف مدافع غزل المحلة وقتها وائل جمعة عينيه، فطلب التعاقد معه للأهلي.

هنا يتدخل عبد الوهاب كما يحكي لـFilGoal.com، ويحول طلب جوزيه إلى حقيقة.

وما يلي يرويه FilGoal.com على لسان محمد عبد الوهاب.

--

حين طلب جوزيه من محمود الخطيب نائب رئيس الأهلي آنذاك التعاقد مع وائل جمعة. كان الأخير على وشك الانتقال للزمالك.

حلمي طولان المدير الفني للزمالك وقتها تحرك بسرعة لخطف وائل جمعة.

طولان أخذ إلى منزله في مدينة نصر وائل. وأعطاه ورقا أبيض ليكتب فيه عقدا مع الزمالك!

وضع كذلك طولان شرطا جزائيا في عقد وائل جمعة الذي وقعه على بياض للزمالك.

اتصل بي أحد الصحفيين وأبلغني بهذا الموضوع. فاتصلت بكابتن محمود الخطيب وحكيت له الموضوع كله. سألته هل ترغب في ضم اللاعب؟

فأجاب بيبو "فورا".

اتصلت بالصحفي، وقلت له أرغب في التحدث لوائل جمعة. وحين وصلت للصخرة طلبت منه أن يأتي إلى مكتبي في اليوم التالي.

وصل جمعة وكما اتفقت معه كان برفقته كل اخوته. وبناء على تعليمات كابتن محمود الخطيب جعلت الصخرة يمنحني عقده مع الزمالك.

ثم وقع جمعة للأهلي على عقد من 4 نسخ علي بياض. اللاعب أمانة وقع فورا دون السؤال عن أي مقابل مالي حتى.

نمرة موبايل

كنت حريصا. حصلت على هاتف وائل جمعة، ومنحته شريحة أخرى بنمرة جديدة مختلفة حتى لا يصل إليه أي شخص أخر.

لم يكن أحد في كلها يعرف تلك النمرة إلا أنا وكابتن محمود الخطيب. ثم استفسرنا قانونيا وأدركنا أن العقود على بياض لا يعتد بها.

هنا ذهب كابتن الخطيب إلى إدارة المحلة رأسا وحسم الصفقة. وبات جمعة لاعبا ونجما ثم مديرا للكرة في القلعة الحمراء.

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