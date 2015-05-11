الزمالك والمصري .. عادية أم قوية؟

وصفها مختار مختار المدير الفني للمصري بأنها مباراة عادية. لكن نظيره في الزمالك جوزفالدو فيريرا يدرك أن الجولة 29 من الدوري المصري لن تكون سهلة.

ويتصدر الزمالك جدول الدوري برصيد 60 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن إنبي الوصيف وثماني نقاط عن الأهلي صاحب الترتيب الثالث.

أما المصري فيحتل المركز الـ13 برصيد 35 نقطة بفارق خمس نقاط عن منطقة الخطر.

وتقام المباراة في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على استاد الإسماعيلية طبقا للقرار المطبق منذ بداية المسابقة بخوض الفريق البورسعيدي مبارياته على هذا الملعب.

عادية أم قوية؟

قال مختار مختار إن مباراة الزمالك ستكون عادية مثلها مثل أي مباراة. رغبة منه في تقليل الضغط على لاعبيه من أجل تحسين موقع الفريق.

وتولى مختار تدريب المصري منذ مباراتين فقط. فاز في واحدة بهدفين نظيفين أمام الأسيوطي وتعادل سلبيا مع حرس الحدود.

وأضاف "المباراة هي 11 ضد 11 سنسعى للفوز بها مثل كل مباراة نخوضها في المسابقة خاصة وأن اللاعبين لديهم حافز كبير للفوز والابتعاد عن منطقة الهبوط".

أما فيريرا فيؤمن أن المباراة لن تكون سهلة على لاعبيه بعد المباراة "الأسوأ منذ توليه المسؤولية" التي فاز فيها فريقه 2-0 على حساب الرجاء على حد وصفه.

وقال فيريرا "المصري فريق قوي وسنستعد له بشكل جيد. أعلم أنه من الفرق الصعبة في الكرة المصرية ويملك شعبية جارفة لكن الزمالك قادر على الفوز".

الواقع يقول

على مدار التاريخ فاز الزمالك على المصري في الدوري الممتاز 61 مباراة من إجمالي 106 مواجهة وتعادلا في 27 وفاز الفريق البورسعيدي في 18.

سجل الزمالك في شباك المصري 177 هدفا وأحرز المصري 79.

لكن في أخر خمس مباريات جمعت الفريقين كان لابد من فائز. انتصر الزمالك في ثلاثة وفاز المصري في أثنين.

إذن فالتاريخ يقول إن المباراة لن تكون سهلة على الفريقين مهما كان موقعهما.