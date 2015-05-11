"عناية مشدّدة" تمنع عباس النوري من الظهور على الشاشة السورية

منعت الرقابة في التلفزيون السوري مسلسل "عناية مشددة" من العرض على الشاشات السورية، رغم اطّلاعها المُسبق على نصّ العمل.

ويبدو أنّ التّحفظ على عرض العمل، وإصدار قرار مبدئي بمنع عرضه، كان بناءً على المحتوى السّياسي للعمل الذي أعلن صنّاعه منذ البداية أنّه يحاكي بشكل مباشر الحدث الساخن في سوريا وتداعياته.

وتدور أحداث العمل في العام 2013-2014، وتتناول يوميات المواطن السوري في ظل ما تشهده البلاد من تغيرات اقتصادية، واجتماعية، وعنف، عبر الكثير من التفاصيل، التي تنقل صورة الواقع الأليم الذي يعيشه السوريون وسط الحرب، كالخطف، والنزوح، وتجارة الأعضاء، كذلك يصوّر العمل شخصيات تتّسم بمطلق العنف، والدموية، والانتهازية، واللاإنسانية.

مسلسل "عناية مشددة" تأليف علي وجيه ويامن الحجلي، وإخراج أحمد إبراهيم أحمد، ومن بطولة عباس النوري ومرح جبر وديمة قندلفت وأيمن رضا وسليم صبري.

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