أخبار عاجلة

ستاد مصر: أراء الجماهير عن شكل المنافسة على الدورى -
حكمة نسيان النبى فى الصلاة - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت -
مكتب تموين حوش عيسى "آيل للسقوط" فوق رؤوس طالبي الدعم -
سفير كوريا الشمالية في روسيا: سنرد على أي استفزاز أمريكي "دون رحمة" -
«أليجري» يتمسك بالسيدة العجوز: باق لموسم آخر -
شوف الصفات البشرية في رسول الله واعرف إنك فيك من نبيك كتير - لعلهم يفقهون -
مؤتمر الكنيسة الكاثوليكية لإعلان ترتيبات زيارة بابا الفاتيكان -
المصرية للاتصالات ترفع الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين إلى 3 آلاف جنيه -
السيسي يلتقي صاحب مشروع تصنيف «الإخوان» إرهابية في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

الجبران يحقق أمنيته بالزواج ويتفاءل بنجوم "السوشيل ميديا"

Google+ Print
الجبران يحقق أمنيته بالزواج ويتفاءل بنجوم "السوشيل ميديا" الجبران يحقق أمنيته بالزواج ويتفاءل بنجوم "السوشيل ميديا"

الإثنين 11-05-2015 03:59

ذكر الفنان جبران الجبران في تصريح لـ"سيِّدتي نت" أنه انتهى من تصوير مشاهده في مسلسل "طريق المعلمات"، حيث سيجسد من خلال هذا العمل شخصية رجل سعودي "شقردي" يقيم في المنطقة التي تعيش فيها المعلمات، ويقوم بمواقف رجولية متعددة معهن، منها: تأمين السكن، وقضاء الحاجيات الخاصة بهن، وتوفير وسائل النقل، كما أنه يقع في غرام واحدة من هؤلاء المعلمات، ويتمنى الارتباط بها، فيساعده القدر ليحقق ما يريد.

من جهة أخرى، عبر الجبران لـ"سيِّدتي" عن مدى سعادته بأصداء مسرحيته التي عرضت منذ فترة في الرياض، والتي تحمل عنوان "سر الطبخة"، وهي من بطولة كل من: خالد العجيرب، وأحمد الفرج، وعبدالله الحسن، وأضاف: "بعد النجاح الذي حققته هذه المسرحية يجري التسويق لعرضها في مناطق أخرى من المملكة"، لافتاً إلى إن هذه المسرحية تابعة لسلسلة من المسرحيات التي تم إنتاجها من قبل وجسّد شخصياتها عدة نجوم في والخليج، ولكن ما يطمح له في الفترة المقبلة هو التنحي عن هؤلاء النجوم، والبحث عن نجوم "السوشيل ميديا" ونجوم "الكيك" حتى يتم إبراز موهبتهم وإبداعهم الذي اعتاد عليه آلاف المشاهدين من خلال خشبة المسرح.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات