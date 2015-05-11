الجبران يحقق أمنيته بالزواج ويتفاءل بنجوم "السوشيل ميديا"

ذكر الفنان جبران الجبران في تصريح لـ"سيِّدتي نت" أنه انتهى من تصوير مشاهده في مسلسل "طريق المعلمات"، حيث سيجسد من خلال هذا العمل شخصية رجل سعودي "شقردي" يقيم في المنطقة التي تعيش فيها المعلمات، ويقوم بمواقف رجولية متعددة معهن، منها: تأمين السكن، وقضاء الحاجيات الخاصة بهن، وتوفير وسائل النقل، كما أنه يقع في غرام واحدة من هؤلاء المعلمات، ويتمنى الارتباط بها، فيساعده القدر ليحقق ما يريد.

من جهة أخرى، عبر الجبران لـ"سيِّدتي" عن مدى سعادته بأصداء مسرحيته التي عرضت منذ فترة في الرياض، والتي تحمل عنوان "سر الطبخة"، وهي من بطولة كل من: خالد العجيرب، وأحمد الفرج، وعبدالله الحسن، وأضاف: "بعد النجاح الذي حققته هذه المسرحية يجري التسويق لعرضها في مناطق أخرى من المملكة"، لافتاً إلى إن هذه المسرحية تابعة لسلسلة من المسرحيات التي تم إنتاجها من قبل وجسّد شخصياتها عدة نجوم في السعودية والخليج، ولكن ما يطمح له في الفترة المقبلة هو التنحي عن هؤلاء النجوم، والبحث عن نجوم "السوشيل ميديا" ونجوم "الكيك" حتى يتم إبراز موهبتهم وإبداعهم الذي اعتاد عليه آلاف المشاهدين من خلال خشبة المسرح.

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