أخبار عاجلة

أسعار تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالعقارات المخالفة -
قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش -
بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين” -
والد «يوستينا» يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة علاقتها بقاضي الحشيش.. وسبب وجودها معه -
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط -
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصر 365

"نساء بلا حدود" لمرسى: احذر ستات مصر لأننا سنملأ الميادين

Google+ Print
"نساء بلا حدود" لمرسى: احذر ستات مصر لأننا سنملأ الميادين "نساء بلا حدود" لمرسى: احذر ستات مصر لأننا سنملأ الميادين

قالت إيمان سمير، منسقة حركة" نساء بلا حدود"، إن نساء ستملأ كل الميداين فى مظاهرات 30 يونيو، للتأكيد على رحيل نظام لا يحترم آدمية الشعب ومثقفيه، ويريد الاستحواذ على كل نهضة مصر وتراثها، وأضافت: "سنكون فى الميادين بشكل مفاجئ، وأكبر من الرجال الثائرين".

وأضافت "سمير"، خلال كلمتها فى الاجتماع التنسيقى لتيار الاستقلال لتنظيم مسيرات مظاهرات يونيو، المنعقد فى جمعية الشبان المسلمين، بحضور العديد من الائتلافات والقوى السياسية، "سنعيد زمن هدى شعراوى وصفية زغلول وسنهتف بقوة ضد حكم مرسى الذى لم يحافظ علينا".

ووجهت "سمير" رسالة إلى الرئيس مرسى خلال كلمتها: "احذر ستات مصر وسنقف لك بالمرصاد حتى إسقاطك".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين”

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر»

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

سامح شكري: هناك تفهمًا أمريكيًا لاستئناف برنامج دعم مصر عسكريًا

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد