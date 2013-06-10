"نساء بلا حدود" لمرسى: احذر ستات مصر لأننا سنملأ الميادين

قالت إيمان سمير، منسقة حركة" نساء بلا حدود"، إن نساء مصر ستملأ كل الميداين فى مظاهرات 30 يونيو، للتأكيد على رحيل نظام لا يحترم آدمية الشعب ومثقفيه، ويريد الاستحواذ على كل نهضة مصر وتراثها، وأضافت: "سنكون فى الميادين بشكل مفاجئ، وأكبر من الرجال الثائرين".

وأضافت "سمير"، خلال كلمتها فى الاجتماع التنسيقى لتيار الاستقلال لتنظيم مسيرات مظاهرات يونيو، المنعقد فى جمعية الشبان المسلمين، بحضور العديد من الائتلافات والقوى السياسية، "سنعيد زمن هدى شعراوى وصفية زغلول وسنهتف بقوة ضد حكم مرسى الذى لم يحافظ علينا".

ووجهت "سمير" رسالة إلى الرئيس مرسى خلال كلمتها: "احذر ستات مصر وسنقف لك بالمرصاد حتى إسقاطك".