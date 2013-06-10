مئات الإخوان ينظمون وقفة لتأييد "مرسي" أمام قاعة المؤتمرات

كتب : محمد عاشور ومحمود شعبان بيومي منذ 43 دقيقة

نظم المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وقفة لاستقبال الرئيس محمد مرسي، اثناء حضوره المؤتمر الشعبي للأحزاب الإسلامية لبحث أزمة "سد النهضة"، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر مساء اليوم.

واصطف أعضاء الجماعة أمام القاعة في صفين، من النصب التذكاري للجندي المجهول حتى قاعة المؤتمرات، ورفعوا لافتات حملت شعارات "بنحبك يا مرسي" و"إذا أكرمت اللئيم تمردا" و"نبايعك بالروح والدم" و"بنحبك يا ريس" و"مياه النيل خط أحمر" و"الثورة مستمرة رغم الفلول" و"كمل يا ريس وإحنا معاك"، وطالبوا بعمل استفتاء شعبي على تطهير القضاء والإعلام.

وقام أفراد الشرطة بعمل حاجز بين المتظاهرين والمارة من أجل عدم إعاقة حركة المرور في شارع صلاح سالم، وتم وضع شاشتي عرض لبث المؤتمر مباشرة للمتظاهرين خارج قاعة المؤتمرات.