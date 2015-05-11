»طرق دبي« تحتفل مع الصحيفة في ذكرى التأسيس

تقدم المهندس مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، بخالص التهاني والتبريكات لـ "البيان" بمناسبة ذكرى تأسيسها الخامسة والثلاثين، متمنياً لها ولكافة العاملين فيها دوام التقدم والتميز في العمل الصحافي.

ونقل رسالته إلى ظاعن شاهين المدير العام لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام رئيس تحرير البيان، كل من محمد عبيد الملا عضو مجلس إدارة الهيئة، ويوسف الرضا المدير التنفيذي لقطاع الدعم الإداري، وخلود الشرف نائب مدير إدارة التسويق، ومحمد المنجي أخصائي إعلام رئيس، ومنى خليل أخصائية إعلام، وذلك خلال الزيارة التي قاموا بها أمس لتهنئة القائمين على صحيفة البيان والعاملين فيها، ومشاركتهم احتفالهم.

ودار حوار بين الضيوف وظاعن شاهين وعدد من مسؤولي البيان، عن المشروعات الجديدة في الإمارة، وقناة دبي المائية، والمترو وامتداده إلى منطقة اكسبو 2020.

وقدمت الهيئة كعكة لـ«البيان» تحمل صورة العدد الأول الصادر عام 1980، للتعبير عن مشاركتها الصحيفة أفراحها.