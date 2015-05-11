عصام الحميدان: نموذج متفرد في طرح القضايا الوطنية

تقدم المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، باسمه وباسم النيابة العامة بأطيب التهاني وأجمل التبريكات لأسرة صحيفة «البيان» بمناسبة مرور 35 عاماً على انطلاقتها الإعلامية المميزة.

واعتبر الحميدان «البيان» نموذجاً متفرداً يتصف بالنزاهة والمصداقية في طرح القضايا والمواضيع التي تهم مجتمعنا المحلي والعربي، بما يعكس المهنية والحرفية التي تتمتع بها إدارتها، وطاقم عملها من إعلاميين وموظفين.

وقال إن «البيان» عام 1980، مؤكداً تعاونها ودورها في نشر الوعي القانوني، وتسليطها الضوء على الأخبار المتعلقة بهذا الشأن.

صوت أمين

وأضاف النائب العام نحرص بدورنا على أن تكون صحيفة «البيان» الصوت الأمين الذي نريده أن يصل إلى الناس بمختلف أطيافهم، ونحن في هذا المقام نشكر رقيها وشفافيتها وكذلك مساهمتها في إثراء الحس الوطني وتفاعلها مع القضايا التي تهم الوطن والمواطن.

مسيرة نجاح

وقال الحميدان نتمنى لصحيفة البيان مزيداً من التقدم والازدهار ومواصلة مسيرة النجاح والريادة والمحافظة على ذات النهج الذي تأسست من أجله.

وأكد قيمة "البيان" كمؤسسة إعلامية لها شأن وسمعة وانتشار محلي وعربي، ما يؤكد مكانتها الرفيعة لدى جمهور قرائها.

وأعرب عن ثقته بأن ما حققته الصحيفة خلال مسيرة 35 عاماً سيكون وقوداً لها نحو مزيد من التفوق في العمل الإعلامي.