«البيان» تحتفل بعيدها الخامس والثلاثين

احتفلت أسرة «البيان» أمس بعيدها الخامس والثلاثين، حيث تم تكريم الموظفين المتميزين في الصحيفة.

في بداية حفل التكريم، تقدم ظاعن شاهين، المدير العام لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، رئيس تحرير «البيان»، بالشكر لجميع الموظفين على جهودهم في تميز الصحيفة. وقال: «لدينا إمكانات كبيرة وأفكار مبدعة وعقول بإمكانها أن تحرك هذا الصرح الإعلامي الكبير».

وأضاف: «إن قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام أثبت أنه قادر على الحراك الإيجابي والحيوية، بقدرة العاملين والموجودين فيه، لافتاً إلى أننا نحتاج إلى التعاضد والعمل بيد واحدة ضمن بيئة إيجابية، لتطوير العمل والتميز في الأداء، وهذا ما نسعى إليه دائماً».

وأشار المدير العام لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام إلى أهمية الطاقة الإيجابية في التحفيز وأثرها الكبير على إنتاجية الموظفين، معرباً عن أمله بأن تكون «البيان» أفضل مؤسسة صحافية في الدولة في عيدها السادس والثلاثين.

تكريم خاص

في لفتة إنسانية، تم تكريم عائلة الزميل الراحل مجدي عبيد، رحمه الله، الذي ترك بصمة جلية في الصحافة الاقتصادية، تتويجاً لعطاءاته المتميزة خلال مسيرة عمله محرراً في قسم الاقتصاد.

وتسلم التكريم نجله هشام وشقيقتاه.